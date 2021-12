La diffusione delle auto elettriche è ormai avviata e inarrestabile e con essa aumentano i potenziali clienti che si avvicinano a questo mondo. Da clienti è giusto porsi tante domande sugli aspetti tecnici che riguardano l’auto che si va ad acquistare e tra questi c’è senza dubbio anche quello delle gomme. Sì, perché gli pneumatici giocano un ruolo fondamentale su tutte le automobili, ma ancor di più su quelle elettriche, dato che il giusto pneumatico può migliorare in modo sensibile l’autonomia. Ad oggi abbiamo già diversi modelli di pneumatici progettati appositamente per le auto elettriche, per massimizzarne il chilometraggio e la tenuta di strada.

Trovare il giusto equilibrio in uno pneumatico pensato per auto elettriche è molto difficile, visti i tanti aspetti da tenere in considerazione: uno pneumatico deve essere resistente, ma allo stesso tempo leggero, deve essere efficiente a livello di consumi energetici ma anche conveniente da produrre e vendere su larga scala, e non per ultimo deve essere anche silenzioso, altrimenti si sentirebbe subito visto che il resto dell’auto quasi non emette suoni. Per ottimizzare ancor più i chilometri percorribili, è consigliabile abbinare uno pneumatico per auto elettriche a un cerchio con un design pensato per questo tipo di utilizzo, che va a ridurre le turbolenze d’aria intorno alla ruota e quindi la resistenza.

Massa e carico

La questione peso sulle auto elettriche è molto delicata, visto che le batterie sono molto pesanti: a parità di dimensioni, un’auto elettrica può pesare fino al 40% in più della sua controparte con motore termico. Risulta ancora più evidente sulle macchine piccole, che una volta dotate di batteria sufficiente a percorrere almeno 200 chilometri hanno un peso di almeno 300 kg in più del normale. L’aumento di peso non è l’unico aspetto però, bisogna tener conto anche di come si sposta il baricentro: le batterie sono posizionate sul pianale dell’auto, per cui il baricentro risulta più basso del solito e questo si riflette su un maggior consumo delle gomme, ed è per questo motivo che le gomme per auto elettriche devono essere più robuste.

Risparmio energetico

Le auto elettriche hanno autonomie sempre maggiori, ma è ancora importante preoccuparsi di come viene utilizzata l’energia conservata nelle batterie; per consumare questa energia nel modo più efficiente possibile è importante utilizzare pneumatici che offrano un attrito ridotto, anche in fase di decelerazione, e ciò significa scegliere uno pneumatico con un battistrada più stretto. Secondo alcuni produttori di gomme, scegliere il giusto pneumatico può far variare l’autonomia fino al 7% su un’auto elettrica, una percentuale che in tanti casi può tradursi in almeno 30-40 km di strada in più.

Rumore

L’assenza di rumori meccanici sulle auto elettriche è senza dubbio un aspetto molto piacevole di cui ci si accorge molto in fretta quando ci si trova a bordo, e sarebbe un peccato rovinare questo aspetto con pneumatici che emettono un forte rumore di rotolamento. Proprio come avviene nel passaggio da gomme estive a gomme invernali, con quest’ultime che risultano un po’ più rumorose a causa degli intagli più profondi, anche sulle auto elettriche bisogna valutare attentamente il tipo di pneumatico affinché non risulti troppo rumoroso ad alte velocità.

Rigidità

Gli pneumatici di una auto elettrica dovranno essere preparati a sopportare l’elevata coppia generata, per cui uno pneumatico troppo rigido e con poco attrito potrebbe tenere poco la strada e portare a pattinamenti pericolosi; bisognerà trovare quindi un compromesso, o valutare le proprie esigenze di utilizzo. In città si potrà puntare di più su pneumatici rigidi in grado di migliorare l’efficienza, mentre per le lunghe percorrenze bisognerà puntare su uno pneumatico in grado di gestire situazioni diverse.

Gomme invernali

I produttori di gomme per auto elettriche hanno già iniziato a realizzarne modelli invernali, pensate per chi vive in climi rigidi, ma le regole non cambiano rispetto alle gomme invernali per auto endotermiche: la soglia di temperatura è indicata nei 7°c, sotto ai quali uno pneumatico estivo non garantirà le stesse prestazioni di uno invernale in tutte le condizioni di guida.

Ne approfittiamo per ricordarvi che in Italia è obbligatorio, dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022, dotarsi di dispositivi adatti alla guida nei climi freddi, che siano gomme invernali o catene sempre a bordo.

Il prezzo

A causa della scarsa diffusione e delle dimensioni molto particolari, le gomme specifiche per auto elettriche tendono a essere mediamente più costose delle controparti per auto endotermiche; a parità di dimensioni si nota comunque una differenza di prezzo del 20/30% per un intero treno di gomme, una cifra che comincia a essere sensibile.

